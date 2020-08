Trump desata críticas por desestimar el número de muertos por coronavirus

El presidente Donald Trump desató polémica luego de desestimar el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos que se mantienen por encima de una tasa de 1,000 diarios.

En una entrevista con Axios en HBO, el mandatario se puso a la defensiva cuando el periodista Jonathan Swan cuestionó sobre la crisis de salud que vive el país, donde hay 4.8 millones de contagios.

“He ido a sus manifestaciones. He hablado con su gente. Lo aman. Lo escuchan. Escuchan cada palabra que dice. Se aferran a cada una de sus palabras”, dijo Swan. “Y cuando lo escuchan decir, ‘todo está bajo control. No te preocupes por usar máscaras’, quiero decir, estas son personas, muchas de ellas son personas mayores”.

El mandatario no quiso asumir ninguna responsabilidad por lo que ocurre en el país y afirmó que hay un progreso “alentador” contra la pandemia.

—¿Cuál es su definición de control?

–Creo que está bajo control.

–¿Cómo? Mil estadounidenses mueren por día.

—Se están muriendo. Eso es verdad. Y… eso es lo que es… Pero eso no significa que no estamos haciendo todo lo que podemos. Está bajo control tanto como se pude controlar.

TRUMP on 1,000 Americans dying from coronavirus each day:

“It is what it is.”pic.twitter.com/dgzc1s7Ptt

— Ian Sams (@IanSams) August 4, 2020