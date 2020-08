“Yo viví un infierno en mi vida”: Julio César Chávez habla sobre las adicciones que acabaron con su carrera

La leyenda del pugilismo habló sobre lo difícil que ha sido dejar las drogas

Hablar de Julio César Chávez es hablar de uno de los más grandes boxeadores no solo de México, si no de la historia. Sin embargo, la carrera del púgil se vio afectada en gran medida por su adicción a las drogas, mismas que lo llevaron al retiro.

En una entrevista para el programa Botanero Pa’Llevar, JC Chávez habló con Luis García y Christian Martinoli y entre los diversos temas que se tocaron, la leyenda del boxeo habló brevemente sobre el infierno que pasó a causa de las adicciones y la lucha que aún lleva contra ellas.

“Yo ya estaba muy perdido, tenía problemas con mi esposa, tenía muchos problemas con mi alcoholismo, hasta que caigo a una clínica y ahí pude recuperar mi dignidad, Estuve 5 meses y medio y hasta el día de hoy para mí ha sido lo más difícil de mi vida. Todavía se me antoja echarme una cervecita, gracias a Dios la droga no se me antoja, pero yo sé que si me tomo una cerveza, rápidamente voy a buscar la droga y yo no quiero volver para atrás, yo viví un infierno en mi vida”, confesó Chávez. Revive el momento en el 31:58 del siguiente video.

El César del Boxeo también habló sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y afirmó que no es el peleador que México espera, pero se ha ganado su lugar: “No es el peleador que todos quisiéramos que fuera pero es un gran peleador, se ha ganado a pulso lo que tiene. Es un peleador muy disciplinado y eso es lo que lo ha llevado al éxito”.

Actualmente, Julio César Chávez es dueño de cuatro clínicas de rehabilitación y analista deportivo en TV Azteca y ESPN.