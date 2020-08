Diego Luna confrontó su ignorancia en ‘Pan y Circo’ y se transformó

La nueva serie de Amazon Prime Video ayudó al actor abrir los ojos sobre temas delicados

Diego Luna es una de las figuras mexicanas más reconocidas internacionalmente. Sus trabajos recientes incluyen “Rogue One: A Star Wars Story” y “Narcos: México”. Ahora el actor y activista llega con “Pan y Circo” en donde pondrá sobre la mesa temas sociales que suelen ser incómodos.

A la par, Luna recorre las ricas tierras de México y le da la oportunidad a chefs para exponer platillos típicos de la región. La mezcla de la comida que nos hace una cultura tan diversa y una conversación entre amigos hablando de temas fuertes, es la combinación idónea para el nuevo programa de Amazon Prime Video.

Pudimos hablar con Luna para que nos contara un poco de su experiencia realizando este experimento que estará disponible a partir del 7 de agosto en la plataforma de streaming.

“A mí me encanta cocinar y siempre ha sido una de las cosas que más disfruto hacer”, nos dijo Luna sobre como surgió la idea de este programa. “La gente que hoy cocina en México, sin duda, resulta una expresión cultural muy importante”.

La parte de tocar temas políticos y sociales surge también de un interés del actor debido a la “temperatura política y la polarización de la cual hemos sido testigos en México y el mundo entero”.

“Pan y Circo” da pie a que se pueda “debatir pero con respeto y alimentar nuestro punto de vista con el de otras [personas]… cuestionarnos en lugar de descalificarnos” ha sido para Diego un “ejercicio indispensable como sociedad”.

“Hoy vivimos en donde están ‘ellos contra nosotros’, y esa forma de pensar creo que le hace mucho daño a nuestra relación cotidiana con el prójimo, con el vecino, con el amigo, el familiar…”, agregó.

Como sociedad a veces nos cuesta trabajar hablar de temas delicados por no querer incomodar y “Pan y Circo” nos muestra que se pueden tener conversaciones pero sin tener que llegar a las ofensas.

“Nos cuesta trabajo entender que no tenemos que pensar igual para encontrar coincidencias”, continuó. “Puede ser que no pensemos igual o que no tengamos una misma posición política, pero si hay temas en los que sí podemos coincidir. Buscar esas coincidencias es de lo que se trata. Conciliar nuestras diferencias también es importante para poder avanzar como sociedad”.

Temas que se tocan a lo largo de la serie son la política, el racismo, la violencia de género, entre muchos más.

“Aprendí muchas cosas sobre mí. Este programa me terminó confrontando con mi propia ignorancia”, confesó Luna. “De muchos temas yo me sentaba en la mesa pensando que sabía mucho y conforme avanzaba la charla me daba cuenta lo mucho que ignoro o lo mucho que decidí ignorar. Es un programa que a mí me transformó y me logró hacer reflexionar sobre temas que sí son trascendentales”.

Diego nos contó que fue cuando se toca el tema de violencia de género se dio cuenta de “cómo participamos diario en nuestra cotidianidad de pequeñas violencias que terminan abonando para que exista el feminicidio”.

“Es brutal darte cuenta de cómo eres parte de ese entramado”, agregó.

En cada episodio se presentan distintos platillos con las interpretaciones de los chefs invitados. Luna, amante de la cocina, tomó tips durante las grabaciones del show y se ha inspirado para hacerlo en casa.

“Todo es la interpretación de un autor. Una chef o un chef toman elementos que tú conoces y los llevan a otro nivel. Recuerdo el pipián que hizo Alexander… llegué a mi casa y lo hice. El mole de chicatana que hizo Enrique a la semana lo cociné en mi casa… traté de emularlo y son experiencias únicas que a mí se me quedaron grabados”, concluyó Luna.

“Pan y Circo” estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 7 de agosto.