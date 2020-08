Vende su Chevy pickup por el mismo precio que pagó en 1957

Un hombre de Minnesota vendió su camioneta Chevy pickup por el mismo preció que pagó en 1957.

Bob Sportal adquirió el vehículo por $75 dólares a un granjero que se retiraba. El sujeto usó el vehículo todos los días para ir a su trabajo en una empresa de granos. El hombre se jubiló hace cinco años.

El comprador del vehículo fue Tom Leenstra, el nieto de John VanDerVeen, el granjero con el que hizo la transacción hace 63 años.

Bob Sportal (right) was starting his career when he paid $75 for an old Chevy truck to drive to his new job. He kept driving it until his retirement day. Now, he's sold the truck to the grandson of the man he bought it from – for $75: https://t.co/9St3FcX7zX #land10kstories pic.twitter.com/XCbbFsGah8

— Boyd Huppert (@BoydHuppert) July 27, 2020