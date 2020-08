Coronan a ‘Rude Boy’ de Texas como el ganador de ‘Tengo Talento, Mucho Talento’

El ganador se llevó $100 mil dólares

Omar Fuentes “Rude Boy” fue coronado como el gran ganador de “Tengo Talento, Mucho Talento“. Tras las votaciones del público, el joven hondureño de 23 años y que reside en Dallas, Texas se llevó el premio mayor de $100 mil dólares.

Fuentes, cuyo nombre artístico es “Rude Boy”, impresionó a los jueces y a la audiencia semana tras semana, interpretando temas originales compuestos por él en un estilo urbano. Su pericia lírica profunda y técnica para rapear lo catapultaron a la gran final, estableciéndolo como uno de los concursantes principales y uno de los favoritos de la audiencia y del panel del jurado célebre. La noche del miércoles, “Rude Boy” obtuvo la mayoría de los votos del público y se llevó el título de la victoria de la vigesimosegunda temporada del programa. Antes de unirse a la competencia, Fuentes trabajaba como jardinero en la ciudad de Dallas, Texas, donde vive actualmente con su esposa embarazada y su pequeño hijo.

“Todos lo podemos hacer y quiero darle las gracias a la gente que puso de su parte para que esto fuera posible, a mi familia, a mi esposa, a mi madre que la amo mucho a mi padre, a todos mis amigos, y principalmente a Dios porque hoy no gana Rude Boy, hoy gana Honduras, hoy gana Centro América, hoy gana el pueblo latino. Todos aquellos que hemos sido subestimados y nos han dicho que nos rindamos, que no vamos a poder cumplir nuestros sueños, saben qué? no les vamos a dar el gusto”, señaló Fuentes.

La gran final, cuya duración fue de dos horas, contó con la participación musical de dos de sus jueces célebres Chiquis y Ana Bárbara, así como presentaciones musicales de algunos de los interpretes más importantes de la música regional mexicana, incluyendo a Edwin Caz y el conductor del programa y joven galán Luis Coronel. Llena de emoción y anticipación, la 22ª temporada de Tengo Talento, Mucho Talento llegó a su final después de haber estado en una breve pausa debido a la crisis de salud actual. La producción del programa tuvo que ser modificada y el foro fue rediseñado para acatar con los nuevos protocolos de seguridad e higiene, manteniendo el foro cerrado para asegurar el bienestar y seguridad del personal, el jurado calificador y los concursantes del programa.

Esta temporada, “Tengo Talento, Mucho Talento” también contó con la participación de jueces celebres invitados de la talla de Lupillo Rivera, Carolina Ross, Edwin Caz y El Escorpión Dorado, quienes formaron parte del panel del jurado calificador para dar sus consejos y retroalimentación a los concursantes a lo largo de la temporada. Los jueces regulares de la temporada incluyen a Pepe Garza, prestigioso programador de radio, compositor, productor musical y gran influyente en el mundo del regional mexicano, las cantantes Ana Bárbara y Chiquis, así como el reconocido personaje de televisión y radio Don Cheto, de la cadena sindicalizada de Estrella Media Don Cheto Radio Network.