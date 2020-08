Fan de los videojuegos: George Kittle presume su nuevo tatuaje

George Kittle, el jugador estrella de la ofensiva de los San Francisco 49ers plasmó con tinta en su brazo el gran fanatismo que tiene por los videojuegos y la ciencia ficción.

El futbolista compartió a través de redes sociales un video en el que muestra el proceso de su nuevo tatuaje, desde que llega al estudio Neon Dragon, en Iowa, muy cerca de donde vive, hasta la versión final, en el que se ve plasmada la pieza completa en su antebrazo derecho.

El diseño que el jugador eligió fue el de Master Chief, el personaje más emblemático del videojuego Halo, ya que se sabe que es un gran fanático de la franquicia. El estilo del tatuaje es realista.

“Si algún día dudaste de mi amor por Halo no lo harás ahora. Tengo a Master Chief conmigo siempre”, escribió en la publicación.

If you ever doubted my love of 🎮 and @Halo you won't do so now. I've got Master Chief with me always. Tag your friend who likes gaming this much.#xboxpartner #haloinfinite pic.twitter.com/L909VNgckD

— George Kittle (@gkittle46) August 4, 2020