La hermana de Mariah Carey denuncia a su madre por prostituirla en la infancia para rituales satánicos

La hermana de la cantante Mariah Carey, Alison, ha denunciado a la madre de ambas, Patricia, ante la Corte Suprema de Nueva York y a cuenta de los supuestos abusos sexuales de los que esta sería responsable al haber “forzado” supuestamente a la entonces menor de edad, quien tenía 10 años cuando comenzó su particular pesadilla, a mantener relaciones sexuales de diversa índole con extraños: una dinámica que explicaría, en buena parte, por qué Alison se dedicó a la prostitución durante tantos años a fin, además, de sobrevivir.

La demandante ha explicado en los documentos legales que ha facilitado al tribunal que, recientemente, fue diagnosticada con un trastorno de estrés postraumático desarrollado durante décadas y originado en una infancia supuestamente marcada por la explotación sexual que orquestaba su propia madre, quien incluso habría ofrecido a su hija para ciertos “rituales satánicos” que implicaban toda clase de prácticas sexuales tanto con adultos como con menores.

Happy Mother's Day to my mom, Patricia and to all the Mommies in the land! Wishing you a beautiful day full of love ❤️ pic.twitter.com/p44N7n0hkz

— Mariah Carey (@MariahCarey) May 12, 2019