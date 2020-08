“Las mascarillas pueden ser de cualquier material”, y otros mitos del cubrebocas en los que NO debes creer

Este tipo de mitos podría poner en riesgo tu salud y la de los demás

Este producto se ha vuelto en un esencial en los últimos tiempos debido a la crisis de salud provocada por el coronavirus. Sin embargo, aunque ya es ampliamente usado y hasta de forma obligatoria, hay muchas personas que tienen algunas concepciones erróneas sobre él.

A continuación, te compartimos algunas de las más comunes.

El coronavirus no es real

Se han informado de más de 16.4 millones de casos confirmados de coronavirus y de casi 654,000 muertes en todo el mundo. Aun así, algunas personas todavía creen que el virus es un engaño o una exageración. Sin embargo, los números no mienten y sería mejor que te protegieras a ti y los que te rodean, según se recomendó en CNet.

Las mascarillas pueden ser de cualquier material

Esto no es cierto, ya que hay tejidos que no pueden atrapar gotas de saliva que la gente lanza al hablar, toser o respirar.

Las mejores máscaras son las que tienen un material de punto apretado para no dejar que las gotas de saliva penetren la tela.

Las máscaras más protectoras, conocidas como N95, bloquean el 95% de las partículas pequeñas, incluidos los virus.

Solo los que están enfermos deben usar mascarillas

Que no te sientas enfermo, no quiere decir que no tengas el virus. Se ha demostrado que hay muchas personas asintomáticas que aún pueden transmitir el virus. Por eso, para evitar más contagios, lo mejor es que uses la mascarilla siempre que estés cerca de alguien fuera de tu hogar.

