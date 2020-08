“No estamos tristes por perder su audiencia”: LeBron James responde a Donald Trump y su ‘boicot’ a la NBA

La mañana del miércoles, en una entrevista en el programa de televisión Fox & Friends, Donald Trump habló sobre los jugadores de la NBA que se arrodillan durante el himno nacional como protesta contra la violencia racial, algo que el mandatario considera una falta de respeto y por la cual afirmó que no verá los partidos, en una especie de boicot.

“Creo que es vergonzoso. Trabajamos con ellos muy duro tratando de abrirnos, estaba presionando para que se abrieran. Luego veo a todos arrodillados durante el himno. Eso no es aceptable para mí. Cuando los veo arrodillarse durante el juego, simplemente apago el juego. No tengo ningún interés en el juego”, declaró Trump.

President Trump calls NBA players "disgraceful" for kneeling during anthem, implies that he's done more for the black community than Abraham Lincoln pic.twitter.com/C5YJW3pAps

Horas después de dichas declaraciones, LeBron James alzó la voz y fue tajante, afirmando que no les importa que Trump no presencie los juegos e incluso sutilmente llamó a la afición a no votar por él en noviembre.

“Realmente no creo que la comunidad del baloncesto esté triste por perder su audiencia. Creo que nuestro juego está en una posición hermosa y tenemos fanáticos en todo el mundo y nuestros fanáticos no solo aman la forma en que jugamos el juego, sino que tratamos de devolvérselo con nuestro compromiso con el juego. Pero también respete lo que tratamos de aportar al juego y reconózcalo: lo que está bien y lo que está mal”.

LeBron James on Donald Trump saying he won’t watch any more NBA games because people have kneeled to protest systemic racism during the national anthem: “I really don’t think the basketball community are sad about losing his viewership.” pic.twitter.com/l9sP7LiFsi

— Mark Medina (@MarkG_Medina) August 6, 2020