Te llevamos a conocer la casa de Karla Gómez, la guapa presentadora del programa ‘Hoy’

View this post on Instagram

Gracias por cada uno de sus mensajes y felicitaciones. Ha sido muy bonito estos dos días recibir cariño de tantos lugares , de personas que amo , mi familia, amigos todos, los cercanos , o amigos que no he visto en mucho tiempo pero que amo , compañeros de trabajo , conocidos , también recibir cariño de personas que no conozco físicamente pero que son lindísimas conmigo por aquí por las redes, gracias , tengo puro agradecimiento y cariño por cada uno de ustedes. Gracias! 🤗💖 A los que me conocen podrían imaginar que pedí de deseo en este momento del pastel y las velas. Ustedes que pedirían de deseo en estos días ? Aunque no sean sus cumpleaños, si ahorita piden un deseo cuál sería ? y lo pregunto en serio , no de forma superficial, que deseamos realmente la mayoría de los seres humanos en estos tiempos ? Sería lo que debimos haber deseado desde un principio ? Tratemos de dar a los demás, al prójimo , al planeta , a los animales todo eso que nos gustaría recibir ✨🤗🌎🌳❤️ Los quiero mucho! #happybirthdaytome #birthdaygirl #quarantinebirthday #staysafe #love #respect #peace #Health #compassion #empathy #joy #karlagomez 📸 @nikoval