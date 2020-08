VIDEO: Jorge Masvidal se da un respiro de UFC y compite en cornhole contra el campeón mundial

Luego de su derrota contra Kamaru Usman en UFC 251, Jorge Masvidal se dio un tiempo para olvidar las artes marciales mixtas y se refugió en el cornhole, donde compitió contra el campeón mundial.

Masvidal sufrió su segunda derrota al hilo contra Cody Henderson, en el juego en el que los participantes se turnan para lanzar bolsas de granos de maíz a una plataforma elevada con un agujero en un extremo.

En febrero pasado fue el primer duelo entre estos competidores, el cual Henderson se llevó en 7 asaltos.

En este nuevo duelo que se realizó el miércoles, “Gamebred” cayó fácilmente en tres rondas. Posteriormente acordó una revancha con el campeón, para cerrar la trilogía en un futuro; además adelantó que para entonces tendrá un as bajo la manga.

