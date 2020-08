Myrka Dellanos cumplió con su palabra: Así se despidió de ‘Al Rojo Vivo’

La periodista renunció al show el día que despidieron a María Celeste de Telemundo por solidaridad a su amiga

Tal como te contamos en exclusiva, este viernes Myrka Dellanos se despidió de ‘Al Rojo Vivo’, una semana antes del término de su contrato, y sin aceptar renovarlo en solidaridad a su amiga y colega María Celeste Arrarás, quien el miércoles pasado fue despedida de Telemundo.

A cinco minutos de terminar el show, Jessica Carrillo, quien también estuvo para informar que Arrarás ya no era parte del show y de la cadena, sirvió de anfitriona para darle las gracias a Dellanos y despedirla.

“Para mí me queda como una de las bendiciones de la pandemia haber podido entrar a sus hogares y compartir con ustedes día a día. Estamos viviendo un hecho histórico en estos tiempos, y como periodista poder estar cerca de ustedes, trayéndole las últimas noticias, ha sido un privilegio. Gracias a Telemundo por la oportunidad, a los productores, hasta los chicos del estudio que me han consentido muchísimo, me han traído el cafecito cubano, el agua, hasta me han arreglado el arete, todo mi agradecimiento porque me han tratado y recibido con tanto cariño.

Se que muchos de ustedes están viviendo esos momentos de la pandemia, espero haber podido inyectarles un poquito de fe y esperanza. Quiero recordarles que Dios está con ustedes, que el mundo saldrá de esta crisis, venceremos y seremos más fuertes por estos momentos de aprendizaje. Dios los bendiga, los quiero mucho y hasta la próxima amiguitos”, dijo Myrka.

Recordemos que, cuando comenzó la pandemia, María Celeste sugirió que su ex compañera de ‘Primer Impacto’, quien se encontraba en Miami acompañando a su madre que está muy enfermita, se incorporara a ‘Al Rojo Vivo’, y de esta manera MC podía seguir en cuarentena en su casa y la periodista cubano-americana hacerlo desde el estudio.

Fue así como compartieron la conducción durante la pandemia. El contrato de Myrka vencía el próximo 15 de agosto, y desde hace varias semanas, los ejecutivos se habrían acercado a ella con la intención de renovarlo. Incluso la semana pasada la habrían presionado para que firmara, pero ella habría preferido seguir la discusión esta semana pues, una fuente nos informa, que pedía que le mejoraran la oferta dado los resultados.

Sin embargo, el miércoles pasado, cuando María Celeste le comunicó que había sido despedida, cinco minutos antes de salir al aire, se puso a llorar en el camerino asegurando que Dios no le permitía hacerle esto a una amiga, y le informó a los producsión que renunciaba.

Sí, no solo no llegaría al final del contrato, es decir seguir al aire hasta el viernes 13, sino que tampoco seguiría con la negociación de renovar por tres meses más. Y así fue, aunque en su discurso Myrka no le agradeció y ni siquiera nombró a María Celeste, cumplió con su palabra y hoy se despidió del público de ‘Al Rojo Vivo’.