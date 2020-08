El escandaloso caso de los retrasos en los cheques de estímulo que afecta a California y que el IRS busca solucionar

El retraso de la entrega de los cheques de estímulo emitidos por la Ley CARES han sido tildados como un escándalo mientras el Servicio de Rentas Internas(IRS) está recibiendo llamados para acelerar los pagos atrasados.

Los cheques de $1,200 dólares por persona comenzaron a enviarse después que el presidente Donald Trump firmó el proyecto de ley en marzo, sin embargo, una gran cantidad de legisladores se han quejado que la gente continúa esperando su dineroa meses de los pagos.

El Departamento del Tesoro dijo en junio que se habían efectuado 159 millones de pagos de impacto económico y reconoció que en ese momento aún existían personas que estaban esperando su dinero por lo que sugirió ponerse en contacto con el IRS para recibir sus fondos.

Un informe del Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes estimó en junio que en ese momento aún debían efectuarse entre 30 y 35 millones de pagos, mientras que un informe del Servicio de Defensa del Contribuyente sugirió que muchas personas que aún estaban esperando su pago podrían enfrentarse a retrasos hasta el año próximo.

Durante las últimas semanas la discusión en el Congreso y en el Senado se centró en la propuesta un nuevo paquete de estímulo, muchos congresistas insistieron para obtener una respuesta al retraso de los cheques de la primera ronda sobre y errores en su envío. Es el caso de Raúl Ruiz, diputado por el estado de California que aseguró que una gran cantidad de sus electores estaban en espera de los pagos del IRS por lo que solicitó al organismo acelerar la entrega de los mismos, según un comunicado.

El legislador dijo que los cheques de estímulo proveen un alivio oportuno para las familias de todo el país que están luchando debido a la pandemia del coronavirus por lo que describió la situación como “escandalosa“. “Muchos electores me han dicho que se vieron obligados a esperar meses por sus cheques de estímulo o que aún no los han recibido en absoluto”. Agregó que cuando su oficina solicitó una explicación al Departamento del Tesoro y las respuestas “fueron inadecuadas”. “Esto es inaceptable. Las familias no pueden llegar a fin de mes, los trabajadores están eligiendo entre mantener las luces encendidas y comprar comestibles. La gente ha sido despedida y se están preguntando de dónde vendrá su próxima comida”.

It is outrageous that the CARES Act was signed into law MONTHS ago, and many of my constituents still have not received their Economic Impact Payments. The IRS must expedite these stimulus checks right away. pic.twitter.com/zd9sc8GdXp

— Raul Ruiz (@RepRaulRuizMD) July 30, 2020