Milagro tras violencia brutal en Queens: joven sobrevive a varias puñaladas en una casa

Un hombre de 23 años fue apuñalado varias veces dentro de una casa de Queens la madrugada de ayer.

El joven fue herido repetidamente en la espalda y las piernas dentro de una casa de tres pisos en 41st Road cerca de Frame Place, en Flushing, alrededor de la 1:50 a.m., dijo la policía.

Las circunstancias del ataque no han sido divulgadas. No se ha identificado a un sospechoso ni se han realizado arrestos.

La víctima fue trasladada por medios privados al NewYork-Presbyterian Queens, donde fue estabilizado, a pesar de las múltiples heridas.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

