Sucedió en Virginia: Salió de la cárcel por el coronavirus y mató a la mujer que lo acusó de violación

Un sospechoso de violación fue liberado debido al coronavirus y mató a su acusadora

La policía de Virginia dijo que un sospechoso de violación sexual liberado de la cárcel a raíz de la pandemia de coronavirus mató a la mujer que lo había acusado, reportó wusa.com

El Washington Post informó que Ibrahm E. Bouaichi fue localizado por las autoridades el miércoles. Pero se pegó un tiro y estaba grave el jueves.

Alexandria Police Department Announces Homicide Suspect Has Been Taken Into Custody: https://t.co/THA1cXi79t — Alexandria Police (@AlexandriaVAPD) August 5, 2020

Bouaichi fue acusado el año pasado de delitos que incluían violación, estrangulamiento y secuestro. Fue encarcelado sin derecho a fianza en Alexandria.

La mujer testificó contra él en el Tribunal de Distrito de Alexandria en diciembre.

Cuando ocurrió la pandemia, los abogados de Bouaichi argumentaron que debería ser liberado en espera de juicio porque el virus ponía en peligro tanto a los reclusos como a sus abogados. Fue puesto en libertad con una fianza de $25,000 dólares pese a las objeciones de un fiscal.

El juez del Tribunal de Circuito Nolan Dawkins liberó a Bouaichi con la condición de que solo saliera de su casa de Maryland para reunirse con sus abogados o funcionarios de servicios previos al juicio.

La policía de Alexandria dice que Bouaichi, de 33 años, mató a tiros a la mujer a fines de julio.

La policía de Alexandria pidió ayuda para localizar y detener a Bouaichi, el 4 de agosto:

Las autoridades dijeron que los alguaciles federales y la policía de Alexandria detectaron y persiguieron a Bouaichi en el condado de Prince George el miércoles. Él chocó su vehículo y aparentemente se disparó a sí mismo, dijeron las autoridades.

El juez Dawkins se jubiló en junio. No respondió a la solicitud de comentarios de The Washington Post. A los jueces a menudo se les prohíbe comentar sobre casos pendientes.

Los abogados de Bouaichi, Manuel Leiva y Frank Salvato dijeron en un comunicado que estaban “ciertamente entristecidos por la tragedia que ambas familias han sufrido”.

Los abogados dijeron que “esperaban con ansias el juicio. Desafortunadamente, la pandemia demoró la fecha del juicio por varios meses y no tuvimos la oportunidad de presentar nuestro caso”.

La policía dijo que la mujer era originaria de Venezuela y no tenía familia en este país. The Washington Post informó que había muy poca información disponible sobre ella. Associated Press no identifica a personas que puedan haber sido agredidas sexualmente.