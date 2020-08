Chyno rompe el silencio sobre su súbita pérdida de peso

"Muchos me dijeron que si estaba enfermo o que si tengo coronavirus"

En los últimos días Chyno Miranda ha tenido algo preocupados a sus seguidores y es que muchos de ellos afirman que se ve sumamente delgado e inclusive le han preguntado que si está enfermo y tras ver que ya son miles los mensajes en los que se especula por su estado de salud, él ha decidido aclarar todas las dudas.

El intérprete de “El Peor” utilizó su Instagram para revelar que sí tuvo un leve problema estomacal, pero afortunadamente acudió con un especialista que le indicó lo que tiene que hacer de ahora en adelante y aseguró que a poco tiempo de empezar su nueva rutina, ya está comenzando a recuperar su peso normal.

“Muchos me dijeron que si estaba enfermo o que si tengo coronavirus. Mi gente, estoy muy bien, sobrecargué mi sistema digestivo comiendo seis veces al día y entrenando durísimo y obviamente mi cuerpo me mandó una alarma, pero fui con mi doctor y me dijo que no exagerara. Aproveché la cuarentena para dejar de entrenar y ya estoy con sólo tres comidas al día y ya subí unos cuantos kilitos”, señaló Chyno.

En una de sus últimas publicaciones, el cantante aparece en el gimnasio haciendo una especie de baile y acompañó su video con la frase “Flaquito pero sabrosito”, dándole a entender a sus seguidores que no le preocupaba en lo absoluto haber bajado de peso y muchos de ellos aplaudieron su actitud positiva ante este cambio en su figura.

