Confusión entre beneficiarios de seguro de desempleo en NY tras anuncio de Trump de nuevo alivio

La orden ejecutiva firmada por el Presidente, que redujo el bono extra a $400, preocupa a más de 1.2 milón de neoyorquinos, mientras Cuomo advierte que no hay dinero para cubrir la exigencia federal

El sábado pasado, sintiendo una cuerda que la ahorcaba por los efectos de la primera semana sin recibir los $600 que la Ley Cares otorgó desde marzo a los desempleados, como un alivio federal para ayudarlos en medio de la pandemia del COVID-19, la colombiana Claudia Rodríguez tuvo un sabor agridulce.

La antigua cocinera se enteró que tras los fracasos en las negociaciones entre republicanos y demócratas para impulsar un bono de alivio al seguro de desempleo, que terminó el 31 de julio, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que extendía el estimulo, pero solo por $400. La madre de familia, casada con un indocumentado quien tampoco tiene trabajo y no recibe ni un centavo a pesar de pagar impuestos sagradamente, sintió un respiro.

“Al principio dije: ‘bueno al menos eso es mejor que nada’ y aunque me pone la situación patas arriba, porque vamos a tener $200 menos cada semana, pensé que algo es algo y con eso puedo al menos pagar la mayoría de la renta”, recuerda la inmigrante. Pero ahora confiesa con una frase muy de su país que quedó entre “boba, tonta y loca” (confundida).

“Luego me enteré que Trump solo nos va a dar $300 y que el gobernador Cuomo tiene que pagarnos $100, pero Cuomo dice que no tiene dinero. Entonces quién nos va a responder por esa plata”, se preguntó la extrabajadora de un restaurante de Manhattan que no la ha vuelto a llamar desde el 18 de marzo que perdió su empleo. “Trump le pasa la pelota a Cuomo y Cuomo dice que no hay plata… están jugando otra vez con nosotros, los más necesitados y eso no se vale”.

La colombiana hizo referencia a los comentarios iniciales del Gobernador, quien se río del mandato emitido por Trump, tras decir de frente que el Estado no tiene como costear ese gasto que le costaría unos $4,000 millones adicionales.

Una pesadilla para los indocumentados

El mexicano Antonio Bautista, quien llegó de Puebla, México, a Nueva York hace 20 años y quien también depende del seguro de desempleo y del bono extra para poder sobrevivir en medio de la pandemia del COVID-19, también se mostró preocupado por el anuncio.

“Yo estoy confundido porque Cuomo primero dijo que si el Gobierno terminaba el seguro de desempleo, el Estado los iba a proporcionar y si ni siquiera puede costearnos $100 dolares, lo mejor es que dejen las cosas como estaban antes. Que el Gobierno federal pague completo, porque el Estado de verdad no tiene”, dijo el padre de una niña de 4 años, quien perdió su empleo como corredor de comida.

Bautista advirtió que reducir el cheque semanal extra de $600 a $400 es un golpe bajo para familias que viven de su trabajo como la suya y negó que ese auxilio lo anime a quedarse en casa, pues cuando trabajaba, sus ingresos estaban por encima de lo que recibe por desempleo.

“A mi, como a la mayoría de los latinos, me gusta ganarme mis cosas trabajando, pero en este momento no hay trabajo. He mandado infinidad de aplicaciones y hasta ahora no he recibido ni una llamada”, dijo el mexicano, quien confesó que incluso con la ayuda recibida y algunos suplementos de comida gratis que reciben, está colgado en casi tres meses de renta. Al reducirse el alivio, las cosas se pondrán peor para su familia.

“Deberían buscar una solución más justa. No es que estemos en la casa porque queramos, es que no hay empleo”, agregó el desempleado, advirtiendo que si para trabajadores con papeles como él la situación es dura, para sus amigos indocumentados ha sido toda una pesadilla.

“Creo que el Gobierno federal y el gobernador Cuomo deberían también pensar en nuestros compañeros que no tienen residencia y que han estado cumpliendo y pagando impuestos, porque también necesitan ayuda”, dijo el ‘food runner’. “Es injusto que los tengan olvidados”.

“Todos estos anuncios generan mucha confusión”

El ecuatoriano Tito Mora coincide con las quejas de otros beneficiarios del seguro de desempleo y aunque no descarta que algunos antiguos trabajadores prefieran no regresar al trabajo porque con las ayudas ganan más dinero quedándose en casa, advierte que ese no es ni su caso ni el de la mayoría.

“Yo llevo 25 años en este país y nunca antes había recurrido al seguro de desempleo. Me gusta trabajar, pero esta crisis no tiene precedentes y creo que nos tienen que ayudar y ayudarnos bien, no cortándonos los fondos y poniéndonos a sufrir”, comentó el también exempleado de restaurante, una industria que anda a cuarto de marcha en Nueva York, debido a que incluso ni siquiera se ha dado la autorización para abrir sitios de comida interiores. 1.2 millones de neoyorquinos están amparados actualmente por beneficios de desempleo en el Estado.

“A mi la disminución de $200 semanales me afecta mucho y si además va a estar en duda que el Gobernador nos de los otros $100, la cosa se pone peor. Mi esposa está sin trabajo también y si esta ayuda va a cambiar así, vamos a estar colgados porque por lo menos con los $600 hay para la renta”, dijo el residente de Elmhurst, Queens. “Todos estos anuncios nuevos generan mucha confusión, porque he estado escuchando que quieren bajar la ayuda, que va a ser de $200, que no va aser completa, eso no lo deja a uno estar tranquilo”.

Cuomo acusa a Trump de irresponsable

Y reafirmando su oposición a la orden ejecutiva de Trump, que la pasa la bola del 25% de los costos del seguro extra a los estados, el gobernador Andrew Cuomo insistió en que el presidente está actuando de manera irresponsable, más aun cuando sabe que el Estado de Nueva York tiene ya un hueco fiscal de $30,000 millones y que requiere ayuda federal urgente.

“El Presidente emitió una orden ejecutiva porque quiere abordar el tema del desempleo y con la orden ejecutiva la situación se vuelve más complicada y prácticamente imposible (…) Le costaría al Estado de Nueva York $4,000 millones de dólares entre ahora y diciembre pagar el 25 por ciento del seguro de desempleo”, advirtió Cuomo, pidiendo al Congreso que actúe y busque otra solución.

“Eso es darle un ancla al hombre que se está ahogando. Decirle: ‘Agarrate de esto, tal vez te ayude’. Un ancla ayuda a un hombre que se está ahogando. Entonces, espero que esto haya sido solo una táctica del Presidente, pero si él piensa que esto es una resolución, esto solo empeora la situación”,comentó Cuomo. “Mi consejo para el presidente es que, cuando esté en un hoyo, deje de cavar. Esta Orden Ejecutiva solo cava el hoyo más profundo. Es lo último que necesitaba la gente de este país”.

El congresista federal por Nueva York Adriano Espaillat, tambien criticó la movida de Trump y pidió acciones al Senado.

“Hace 12 semanas aprobamos el Acta de los Héroes que incluía los $600 de desempleo hasta diciembre y después de 12 semanas, el Senado y la Casa Blanca no han actuado con la ayuda para seguir contra la pandemia. El presidente emitió una orden ejecutiva donde reduce beneficios de desempleo, no presenta cheques de estimulos, recorta medicaid y no provee asistencia para la renta”, dijo Espaillat. “Muchos opinan que el presidnete no tiene jurisdicción para emitir esta orden, porque la Constitución deposita asuntos presupuestarios en manos del Congreso”.

Entre tanto, la representante a la Cámara Baja por El Bronx Alexandria Ocasio-Cortez, calificó la acción de la Administración Trump como mínima. “La respuesta federal sigue siendo insuficiente”, dijo.

Datos del bono extra de desempleo en NY: