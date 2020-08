Google Earth capta misteriosa figura de hielo en la Antártida

Es de tamaño colosal y se figura a un navío. Algunos consideran que podría tratarse de alguna embarcación de la II Guerra Mundial

Google Earth es, sin dudas, fuente de muchos hallazgos, que suelen estar relacionados a yacimientos arqueológicos. Sin embargo, los usuarios de la plataforma descubrieron recientemente una extraña figura en la costa de la Antártida. Según afirman se trataría de un “enorme barco de hielo”.

El video explicativo, donde se muestra y expone qué es esta estructura de 122 metros de largo, fue subido por el usuario MrMBB333, en su canal de YouTube. La masa de hielo tiene un singular parecido con un gran crucero. Además, presenta hileras de ventanas, lo que alimenta la teoría conspirativa sobre objetos ocultos en el continente blanco.

MrMBB333 utiliza distintas perspectivas para mostrar los ángulos. “Lo miras hacia abajo y parece el contorno de un barco”, se lo escucha decir y luego agrega: “Sea lo que sea, parece un barco. Un barco de hielo, como quieras llamarlo, así es como se ve: un yate de 122 metros sentado frente a la costa de la Antártida”.

Según explica el youtuber, el “barco de hielo” se encuentra debajo de Nueva Zelanda, a más de 160 kilómetros de la costa de la Antártida.

El hallazgo no pasó desapercibido por la comunidad virtual, que rápidamente le dejó comentarios. “¡Parece un yate de verdad!” o “¡Me encanta! La Antártida es uno de los lugares más interesantes y misteriosos de la Tierra”.

Otros usuarios echaron mano a su imaginación y comenzaron a especular con que era un submarino ruso “atascado” o “el arca de Noé”. “Escuché que después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucho movimiento en la Antártida, como movimiento militar, no estoy seguro pero no me sorprendería”, responde otro.