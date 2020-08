A Carolina Sandoval le regresaron todas las cosas que dejó en Telemundo

A través de una historia de Instagram, Carolina Sandoval mostró todo lo que había dejado en el canal y que asegura "Tardaron en regresarle"

Hace algunos días, quien fuera conductora del programa de Telemundo, Suelta la Sopa, Carolina Sandoval, posteó una historia en su cuenta de Instagram en la que informó que “Tuvo que pedir que le regresaran todas las cosas que había dejado en el canal y que le pertenecen”. Ella misma aclaró que casi todas son “Más sentimentales que otra cosa”.

También recalcó que “Si no lo pedía, no se lo mandaban” y que se tardaron “Todo los que les dio la gana”. Agregó que si no hace un “En Vivo”, no se lo mandan. Al tiempo que los llamó “Descarados”.

“La Venenosa” aseguró que muchas de las cosas las va a revisar y a donar. De hecho, mostrando el interior de una de las bolsas, dijo que le habían mandado la chaqueta del show y que ésa precisamente “La puede poner en donación”.

A través de la cuenta de farándula “La Doña del Chisme”, se puede ver el video, pues ellos los postearon y en la sección de comentarios de la misma cuenta, se leen las distintas reacciones que han tenido muchos: unos apoyándola y otros criticando su forma de manejar las cosas.

Aquí les dejamos el post para que ustedes saquen sus propias conclusiones.