Nuevo récord de muertes por coronavirus en Florida: 276 en un solo día

Florida ha vuelto a romper su récord de muertes en un solo día. En total se han contabilizado 276 nuevas muertes. El máximo anterior era de 251 y fue el 31 de julio.

No significa que todas esas muertes ocurrieran necesariamente en las últimas 24 horas, según la forma en que el Departamento de Salud informa de sus muertes.

Te puede interesar: Una niña guatemalteca de 16 años muere en Miami tras contraer el coronavirus

Florida shattered its record for weekly hospitalizations, making it one of the biggest coronavirus hot spots in the nation. https://t.co/zZYC79rkdZ

— NBC News (@NBCNews) August 10, 2020