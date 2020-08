Alertan por ola de calor extremo hasta el fin de semana en SoCal

Recomiendan prepararse para la ola de calor intensa que durará hasta el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió el miércoles una advertencia de calor excesivo, debido a las “condiciones peligrosamente calientes” y un clima crítico para incendios que ocurrirán entre el viernes y el lunes en el sur de California durante la última ola de calor que llega a la región.

#Heat is coming back to #SoCal from Friday through Monday. Hot conditions will be felt by most people except very near the ocean. Here are some actions to take during heatwaves and potential impacts, which include elevated to brief critical fire weather. #LAheat #CAwx #LAweather pic.twitter.com/o8C6amoPtC — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 12, 2020

“El calor extremo aumentará significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre”, advierte el pronóstico de clima extremo al anunciar la vigilancia de calor excesivo, que estará vigente desde el viernes por la mañana hasta el lunes por la noche.

Dijo que las “condiciones peligrosamente calientes” incluirían temperaturas máximas de 108 grados en algunas áreas del valle del condado de L.A.

#Heat is coming back to #SoCal from Friday through Monday. Hot conditions will be felt by most people except very near the ocean. Here are some actions to take during heatwaves and potential impacts, which include elevated to brief critical fire weather. #LAheat #CAwx #LAweather pic.twitter.com/o8C6amoPtC — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 12, 2020

Las altas temperaturas se extenderán desde el viernes hasta el lunes, y el sábado puede ser el día de más calor.

La ola de calor no afectará a los condados de San Luis Obispo, Santa Barbara y Ventura.

Excessive Heat Watch is in effect for most of SW CA Fri thru Mon. Coastal SLO, Santa Barbara, & Ventura Counties are not included. Expect temperatures ranging from 95-108 degrees with Saturday being one of the hottest days. Near record highs will be possible. #CAwx #LAheat pic.twitter.com/AUxzTSqwa0 — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 11, 2020

Se recomienda:

Disponer de suficiente agua para beber

Evitar trabajos arduos a la intemperie entre las 11 a.m. y las 7 p.m.

Ayudar a ancianos, niños y mascotas a mantenerse frescos

Planear estar en lugares con aire acondicionado

La vigilancia de calor cubrirá todo el condado de Los Ángeles, incluido el Valle del Antílope, que a menudo está excluido de tales advertencias porque el calor alto es común allí y en el interior del condado de Orange.

Durante la ola de calor, la noche no brindará mucho alivio porque las temperaturas se mantendrán en los 70 y 80 grados, según el NWS.