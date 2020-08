Con ajustados shorts, Valeria Marín, la novia de Julián Gil, se ejercita bailando sensualmente

View this post on Instagram

Así las endorfinas cuando hago ejercicio. Si no hay baile (o intento de baile, como el mío jajaja no cuenta) – Me he dado cuenta que toma 1 segundo en la mañana desde que despiertas y abres los ojos para que saltes de la cama y te arregles para entrenar. En ese segundo tu cabeza rápidamente empieza a generar excusas, “5 min mas”, o “mejor en la noche”, “estoy muy cansada” etc etc . – Así que ganémosle a ese segundo y busquemos esas endorfinas que alegran el cuerpo y fortalecen la mente. – ¿A ustedes les pasa?