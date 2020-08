Diana Reyes: “Estoy perdiendo completamente la vista”

Del ojo izquierdo ya no ve y el derecho está muy comprometido

Con la sinceridad y la valentía que la caracteriza, Diana Reyes, quien estuvo de invitada en ‘Despierta América’, confesó que debido a un problema congénito, y una deformación producto de una operación laser en sus ojos, está perdiendo completamente la vista.

Entrevistada por Raúl González, y desde su casa en Chicago, la cantante de ‘Mujer Valiente’, le hizo honor al título de su canción confesando que solo espera un milagro, ya que su enfermedad aun no tiene cura, y los tratamientos se agotan.

“Ha sido un proceso muy difícil, no solo para mí, también para mi familia… Desde que yo nací he tenido un problema, que empezó con la miopía, después me hice una operación láser, 10 años después surgió una malformación debido a esta operación, y pues estoy perdiendo completamente la vista, de hecho del ojo izquierdo ya no veo”, le explicó Diana a Raúl.

Pese a su gran optimismo, contó que ya no puede moverse sola, pues el otro día quiso ir a caminar y se terminó cayendo al piso en pleno centro de Chicago.

“Después de transplante de cornea, en el ojo izquierdo, sentí que tenía la solución en mis manos, desafortunadamente no… Mi ojo constantemente crece y se encoge. Soy una mujer muy positiva, además tengo una familia que me apoya mucho. Sin duda, no puedo negar que me da un poquito de miedo porque es algo que no sé donde va a parar, ha sido difícil”, le siguió diciendo la cantante.

Lo cierto es que, mientras sigue componiendo, y haciendo ayuda pública a los más necesitados en Baja California, Diana aseguró que no pierde la esperanza, que es una mujer de fe y sigue aguardando el milagro que le devuelva la vista.

