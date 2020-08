La remontada del PSG es histórica: solo cuatro equipos se han recuperado al minuto 90′

El Paris Saint Germain logró un triunfo In Extremis ante el Atalanta con un Neymar brillante y responsable con el equipo que no contó con Kylian Mbappé hasta el minuto 60. El brasileño tomó la responsabilidad y aunque fue dramático, selló el pase de su equipo, con el que cada partido se compromete más.

La remontada histórica del PSG lo convirtió en apenas el cuarto equipo en la historia de la Champions League que logra darle la vuelta al encuentro al minuto 90. Los otros tres fueron: El Manchester United en 1999 en la final contra el Bayern Múnich, el propio Bayern contra el Chelsea en 2005 y el Borussia Dortmund ante el Málaga en 2013, ambos en cuartos de final… ¡vaya dato!

