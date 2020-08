Reclaman el regreso de María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos a ‘Al Rojo Vivo’

El público amenaza con dejar de ver el show

A una semana de haber sido despedida María Celeste Arrarás y haber renunciado Mryka Dellanos en solidaridad, el público le exige a Telemundo el regreso de la dupla a la conducción de ‘Al Rojo Vivo’.

María Celeste y Myrka fueron las pioneras en este formato de programa, en la televisión en español, a través de la pantalla de Univision cuando nació ‘Primer Impacto’. Se convirtieron en la dupla de éxito y rompieron con todos los parámetros de periodistas en su género y en su época.

Así como comenzaron, terminaron: juntas. Pero bajo otras circunstancias, una despedida debido a la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19, y la otra por decisión personal de no quedarse en el show de su colega y amiga sin ella.

Como te contamos y mostramos, Jessica Carrillo, quien también forma parte del programa de las tarde de Telemundo, seguirá al frente hasta que nazca su bebé y la acompañará la nueva adquisición de ‘Al Rojo Vivo’, Rebeka Smyth. Sin embargo, aunque esa fue la decisión de los directivos, parece no ser la que quiere el público que sustenta el show.

A través de las propias redes de ‘Al Rojo Vivo’, exigen el regreso de María Celeste y Myrka, hasta amenazan con dejar de ver el show:

violetia78: Jessica si, la otra intrusa no 👎🏼 mejor hubiera quedado Mirka de llanos, Telemundo si creen que un un profesional es caro, no saben el precio caro que van a pagar por ahorrar, porque sus televidentes los están perdiendo, quien va a querer pagar patrocinio en un canal que nadie ve? sorry porque que se quedaron en al rojo vivo! pero ya no lo veré más. Suerte que Dios les cuide su trabajito.

vivivic3: Sorry pero sin Maria Celeste, ya no lo vemos en casa

raulcisneros803: Muy mala decision, Maria Celeste era la cara y la voz de al rojo vivo.

caty8864: Lamentablemente no es lo mismo sin Maria Celeste , un icono de al rojo vivo.

edwardmendezz: Queremos a @mariacelestearraras . Ella es la cara de al rojo vivo. QUE ES ESTOOO 😡😡😡

carolinacatalino: I love Jessica but sorry nada como @mariacelestearraras @myrkadellanos y Jessica Carrillo!!!!! 🤷🏽‍♀️

jeremy_michael_velazquez: Reprochable la manera en que fue sustituida María Celeste. Eso no se hace con una profesional que dio años de su vida al público. En cuanto a su reemplazo, hay que darle una oportunidad para que se gane su espacio.

mayra.cevallos.16: Y Mirka?

joel.benavidez: 😂 Rediculas Jamas podran remplasar Maria celeste y Myrka

nicole_santosc: Un programa mediocre sin Maria Celeste…