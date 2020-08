Trump anunció que dará $400 semanales a desempleados, pero algunos podrían recibir solo $300. Te decimos por qué

El gobierno federal solo aportará una parte del dinero, lo demás dependerá de los gobiernos estatales

Aunque Trump anunció el sábado que estaría dando $400 dólares adicionales a la semana en los beneficios de desempleo, en realidad podría haber personas que solo reciban $300 dólares, de acuerdo con Your Sun.

El memorando que Trump firmó el sábado dice que se darán $400 dólares para reemplazar los $600 adicionales que se estuvieron dando hasta el mes pasado. Sin embargo, el documento también dice que los estados deberán aportar el 25% de esos $400. Es decir, $100 dólares.

Los $300 dólares que pondrá el gobierno federal vendrán de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, los estados deberán encontrar fuentes de dinero de otros fondos (creados para ayudar durante la pandemia) para poder dar los $100 dólares extras a cada desempleado, y así lograr que cada uno de ellos reciba el total de $400 dólares que Trump dijo que daría.

Sin embargo, el memorando no obliga a los gobiernos estatales a que otorguen estos $100 dólares extras, por lo que podría haber estados que no puedan o decidan no darlo, lo que haría que algunos desempleados reciban solamente el dinero extra que pondría el gobierno federal. O sea, $300 dólares.

