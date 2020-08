Crean una app para identificar a los policías de Miami que hayan sido reportados por mala disciplina

Un residente del sur de la Florida está desarrollando una aplicación para los teléfonos inteligentes que permite acceder a una base de datos con información de agentes de la policía de Miami.

“Es simplemente buena información. Es la transparencia, que está literalmente en la palma de tu mano”, decía Daniel Rivero, el creador de Badge Watch, que es así como se conoce a la aplicación móvil.

La base de datos tiene una lista de 200 agentes del Departamento de Policía de Miami a quienes se les han presentado denuncias. Las personas pueden buscar a los oficiales por sus nombres o sus números de placa y ahí se encontrará un breve historial disciplinario con ese oficial.

Rivero, que es periodista, creó el sitio que muestra cuándo se contrató a cada oficial y la cantidad de reportes que hay en su contra.

