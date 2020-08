Decomisan más de $2 millones de dólares en droga escondida en bus mexicano en Texas

Cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) inspeccionaron un autobús comercial de pasajeros que llegaba de México, encontraron casi 200 libras de cocaína y metanfetamina escondidas dentro del vehículo.

Cuando los oficiales de CBP que trabajaban en el Puente Internacional Hidalgo-Reynosa en Texas utilizaron equipos de imágenes no intrusivos para realizar una inspección secundaria del autobús, descubrieron las drogas dentro de 77 bultos envueltos en plástico.

En total, se encontraron 56 paquetes de aparente cocaína que pesaban 132 libras y 21 paquetes de supuesta metanfetamina que pesaban 50 libras. Las autoridades dicen que el valor total en la calle de lo decomisado es de poco más de $2 millones de dólares.

“Inspeccionamos todo tipo de vehículos que llegan de México, ya sean autos, camiones, autobuses o incluso aviones para asegurarnos de que estén libres de narcóticos ilícitos o mercancías prohibidas”, dijo el Director del Puerto, Carlos Rodríguez. “La misión de CBP es multifacética, pero proteger nuestras fronteras mediante incautaciones de narcóticos como éstas es nuestro objetivo final”.

La patrulla fronteriza confiscó los narcóticos junto con el autobús, reportó Fox News.

CBP Officers in Hidalgo Discover Hard Narcotics Worth $2 Million Hidden in a Commercial Bus https://t.co/FSaglgdsNG via @cbp #cocaine #meth #methamphetamine #cartels #transnationalcriminalorganizations #tcos

— South Texas HIDTA – Southwest Border (@HidtaSouth) August 12, 2020