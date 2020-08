Luis Hernández recuerda la ocasión que llegó a los golpes con Duilio Davino

Dicho incidente no afectó en nada la amistad de Davino y Hernández, pues hasta la fecha se sabe que ambos son grandes amigos.

En los últimos meses, ‘El Matador’, Luis Hernández, ha vuelto a estar en boca de todos por su gran popularidad en TikTok, la aplicación de videos cortos que Trump quiere bloquear en Estados Unidos.

Esta semana, El Matador fue entrevistado de peculiar manera por el comediante mexicano El Escorpión Dorado donde, además de hablar de varios temas como su paso por la selección nacional y su éxito en TikTok, Hernández reveló que en una ocasión se lió a golpes con su amigo Duilio Davino cuando ambos jugaban en el América.

“Con Duilio sí me peleé, en interescuadras me enojé con él. Estábamos los dos con el América, fuimos a jugar a Brasil y en el interescuadras yo estaba de suplente y él me hizo una falta. Me hago de palabras con Duilio y me quedé encabronado. A las 7:30 pm voy y le toco a su cuarto, me abre y me dice ‘Qué onda compirri, ¿qué pasó?’ y le digo ‘¿Qué onda compirri, nos echamos un tiro o qué?’ y me dice ‘va’. Entro y empezamos a pelear, me caí, me pegué en la cabeza, vi estrellitas y ya la dejamos así”, confesó El Matador en la peculiar entrevista. Revive el momento en el 22:38 del video de arriba.

Dicho incidente no afectó en nada la amistad de Davino y Hernández, pues hasta la fecha se sabe que ambos son grandes amigos.