Niño de Oklahoma se hace viral al pedir una familia que le adopte

El niño dejó claro que lo que más desea en el mundo es tener una familia, algo que ha conmovido a muchas personas

Un niño de tan solo 9 años se ha convertido en una de las más emocionantes sensaciones virales esta semana, después de pedir abiertamente y de forma inocente que alguien lo adopte.

Sucedió durante una jornada en la que Jordan, de 9 años, salió a pasear con el trabajador social que está a su cargo por un parque de la ciudad de Oklahoma.

Posteriormente, Jordan conoció a algunos agentes de policía, a los que admira mucho, ya que sueña con ser uno de ello ” porque son divertidos y protegen a las personas”, según él mismo dijo.

Jordan vive en una casa de acogida. Entró al cuidado del Departamento de Servicios Sociales de Oklahoma hace seis años, junto con su hermano pequeño Braison.

En ese entonces, los hermanos vivían en hogares grupales separados. Luego Braison fue adoptado, por lo que ya no se ven tanto.

Ahora, el pequeño de 9 años, que cumplirá 10 en octubre, espera también encontrar pronto una familia propia.

“La razón por la que es importante es porque podría tener personas con quienes hablar en cualquier momento que lo necesite”, dijo Jordan. “Espero que alguno de ustedes me elija”, declaró según informa WGNTV.

Actualmente, hay 7,791 niños bajo la custodia del DHS de Oklahoma. A nivel nacional, hay más de 400, 000 niños en hogares de acogida, según los datos federales más recientes. De ellos, más de 100,000 están esperando ser adoptados.

Jordan dijo que si pudiera ir a cualquier parte del mundo, iría “a una fiesta de adopción para conseguir un hogar”.

¿Y si le concedieran tres deseos?, le preguntaron.

“Tener una familia, una familia, y una familia. Esos son los únicos deseos que tengo ”, dijo.

“Simplemente me gustaría tener una familia, alguien a quien llamar mamá y papá o simplemente mamá o simplemente papá. Realmente no me importa “.