¡Solo Maky! Tras dos años de divorcio, la ex de Juan Soler por fin se quita su apellido

Muchos aseguran que ya era el tiempo de "despegar" su imagen de quien fuera su pareja durante 15 años.

Si un divorcio del espectáculo ha roto el corazón de propios y extraños, ese ha sido el de Juan Soler y su ex mujer Maky, quienes eran considerados uno de los más sólidos entre el gremio.

No obstante, al pasar de los meses y eventualmente de los años, las críticas y cuestionamientos comenzaron a caer sobre la famosa debido a su decisión de mantener, al menos en redes sociales, su apellido de casada.

Ante las inquisiciones, Maky respondía visiblemente molesta que: “No me gusta dar explicaciones, pero parece que tengo qué, ¡qué horror! Nada, uso el apellido Soler porque al tener mi cuenta verificada en Instagram no me deja cambiar el nombre del usuario tan fácilmente, las oficinas están cerradas, yo no soy buena con la tecnología”.

Además, es el apellido que llevan sus hijas y el actor, quien se convirtió en parte importante de su vida: “La verdad que no me molesta, apenas pueda lo voy a cambiar, pero los amo, espero que les haya aclarado sus dudas porque me hablan mucho y no entiendo cuál es la preocupación. Les mando besos y que tengan un lindo domingo”.

Pero parece que el día ha llegado y la intérprete ha pasado de aparecer en la red social como @makytasoler a identificarse como @makyta_itsok.

Y, aunque no está claro si fue por total voluntad propia o por presión social, muchos aseguran que ya era el tiempo para que cerrara el ciclo y despegara su imagen de quien fue su pareja durante 15 años.