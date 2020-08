Familia de mujer violada y asesinada en Nueva York critica liberación de hispano condenado

La familia de Bonnie Minter, una mujer que fue violada y asesinada hace más de cuatro décadas junto a su amiga, está asombrada de que su asesino “sociópata” pronto será liberado de prisión.

Jason Minter tenía 6 años cuando su madre Bonnie y su amiga Sheila Watson fueron violadas y asesinadas, mientras él y otros tres niños fueron obligados a ir a una habitación cercana.

Sucedió en marzo de 1977 en Smith Ridge Road, South Salem (condado Westchester, NY). Los niños lo oyeron todo y encontraron los cuerpos después.

Samuel Ayala fue declarado culpable, junto con otro hombre, y sentenciado al máximo permitido en ese entonces: 25 años a cadena perpetua. Pero el próximo 3 de septiembre será puesto en libertad condicional.

“Los asesinatos ocurrieron rápidamente. Se quedaron sin balas, y sólo querían salir de allí”, recordó Jason. “Tenía una pistola contra mi nariz, el otro niño tenía un cuchillo… teníamos 6 años”.

Minter dijo que nunca se ha sentido seguro por un momento desde entonces y se ha vuelto cada vez más paranoico. “Me sorprende que la junta (de prisiones) pueda tomar esta decisión”, afirmó.

¿Es Ayala peligroso a sus casi 70 años? Minter cree que sí. “Estoy muy asustado por mí y por mi familia (…) Ayala es una sociópata absoluto que nunca debería ver la luz del día”.

La Junta de Libertad Condicional es designada por el gobernador Andrew Cuomo y sus decisiones son finales, destacó ABC News.

