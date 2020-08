Mezclar 2 productos de limpieza la llevó a la muerte

Mucho han advertido las autoridades sanitarias respecto a la mezcla de productos de higiene y limpieza que están siendo comúnmente utilizados desde que inició la pandemia del coronavirus, ya que muchos de estos, juntos, podrían desencadenar una reacción química negativa que derivaría en fatales consecuencias.

Eso fue lo que le ocurrió a una mujer británica de 34 años llamada Celia Seymour, quien murió por un ataque de asma producto de la inhalación de los vapores liberados por una mezcla de productos de limpieza.

The car wash in Betchworth she managed has been renamed in her memory https://t.co/4KySiiOHdh

— SurreyLive (@surreylive) August 11, 2020