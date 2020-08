Cero lujos: Los discretos autos que maneja Halle Berry

Halle Berry es una de las actrices más icónicas y exitosas de Hollywood. A lo largo de su carrera, ha ganado muchos premios, incluido el Oscar, por sus increíbles habilidades de actuación. Hoy en día, es una de las actrices mejor pagadas de la industria.

El patrimonio neto de Halle Berry es de $80 millones, eso le permite adquirir cualquier cosa que pueda imaginar, sin embargo, opta por coches discretos y cómodos.

Mira a continuación cuáles son los autos de Halle Berry.

Lexus RX 450

Halle Berry tiene un SUV híbrido, el Lexus RX450, la cual cuesta aproximadamente $46,000. El vehículo usa un V6 de 3.5 litros y 295 hp. También utiliza motores de accionamiento eléctrico de imán permanente de alto rendimiento. Suena como el paseo perfecto para transportar alimentos a su familia.

Honda CR V

La actriz ha sido fotografiada en su Honda CR-V, la cual no es cara, pues tiene un costo de $32,000 dólares.

Sí, parece que Halle realmente no invierte tanto dinero cuando se trata de automóviles y, en lugar de optar por algo exagerado, prefiere algo más realista, más apropiado para la familia. Por lo tanto, un SUV compacto es perfecto para ella y sus dos hijos, Maceo Robert Martinez y Nahla Ariela Aubry, ya que estamos hablando de un automóvil que pone mucho énfasis en la comodidad, el espacio y la seguridad.

Lincoln Navigator

Halle Berry también ha sido vista bajando de una Lincoln Navigator con costo de $100,000 dólares. Sin embargo, este no es su auto más caro.

Aston Martin V8 Vantage

Como cualquier otra celebridad de Hollywood, Halle Berry tiene un elegante auto, nada más y nada menos que un Aston Martin de $186,000 dólares, después de todo fue un chica Bond.

Halle Berry drives an Aston Martin V8 Vantage. What do you think of her car? pic.twitter.com/bDEz7DZCa8

— Mintys Tyres (@MintysTyresMags) November 9, 2017