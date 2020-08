Más de 42 baleados en una semana en Nueva York; pasajero del Metro y oficial de prisiones entre las víctimas

Hasta las 2 a.m. de hoy sábado, una semana sangrienta de tiroteos en la ciudad de Nueva York había dejado al menos 42 víctimas, ocho de las cuales murieron.

En comparación, sólo hubo 26 balaceras en la misma semana el año pasado, acotó New York Post.

Y la violencia no se detuvo allí: a las 3 a.m. el oficial correccional John Jeff fue baleado mortalmente en Queens.

Jeff, de 28 años, fue encontrado muerto en la acera de las calles Ridgedale y Defoe en el sector Jamaica, acribillado con 11 heridas de bala, dijeron las fuentes. Estaba en una fiesta antes de su asesinato y su arma ha sido reportada desaparecida.

Más tarde, hubo un tiroteo en una plataforma del Metro en la transitada Grand Central Terminal (Manhattan), alrededor de las 10:30 a.m.

La policía de Nueva York dijo que un hombre de 40 años caminaba por la plataforma Downtown de las líneas 4/5/6 cuando un pistolero se le acercó y le disparó en el brazo izquierdo. Fue llevado en condición estable a un hospital cercano.

El atacante no identificado huyó de la plataforma a pie y permanece prófugo. El tiroteo interrumpió temporalmente el servicio de Metro, reportó CBS2.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

And at least EIGHTEEN people were shot in a 24 hour period from yesterday to this AM. Unbelievable. https://t.co/qflMHmpX5n

Our thoughts and prayers go out to our sisters and brothers of @NYCCOBA1 who had one of their own tragically gunned down while off-duty. https://t.co/M4GQKK6hKV

— NYC PBA (@NYCPBA) August 15, 2020