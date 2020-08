Trump desata polémica por llamar a boicot contra llantas Goodyear

El presidente Donald Trump desató una nueva polémica al llamar a un boicot en contra de llantas Goodyear, luego de reportes de que la empresa marcara “como negativo” entre sus empleados vestir atuendos MAGA.

“No compren lantas Goodyear – Ellos anunciaron una prohibición de gorras MAGA. ¡Compra mejores llantas por menos! (Esto es lo que los Radicales de la Izquierda Demócrata hacen. Dos pueden jugar el mismo juego, ¡y debemos empezar a jugarlo ahora!”, tuiteó.

Don’t buy GOODYEAR TIRES – They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020