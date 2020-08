Líder de BLM en Nueva York defendió a los saqueadores y rechazó que los tilden de “terroristas”

Hawk Newsome, líder del movimiento Black Lives Matter (BLM) en Nueva York, defendió a los saqueadores y dijo que EE.UU. es “terrorista” porque “el gobierno va y hace pillaje en diferentes países”.

Los comentarios de Newsome se produjeron durante un acalorado intercambio la noche del martes con la presentadora de Fox News Martha MacCallum, quien le había pedido que respondiera al ex alcalde de la ciudad de NYC, Rudy Giuliani, sobre si BLM debería ser designada como una organización terrorista nacional.

“La cuestión es que está hablando de madres y padres que están protestando”, dijo Newsome, cofundador de “Black Lives Matter of Greater New York”, “una organización de protesta de acción directa que afirma apoyar la liberación de la comunidad negra de la opresión racista”.

MacCallum, presentadora de “The Story”, aclaró que Giuliani se refería a los saqueadores que destruyen negocios.

“Está bien, entonces cuando EE.UU. va y roba diamantes y petróleo, ¿quién nos llama terroristas?”, Newsome replicó. “Cuando el gobierno estadounidense va y saquea diferentes países, ¿quién nos llama terroristas?”

La corta entrevista pronto se deterioró, con McCallum y Newsome hablando a la vez, después de que la anfitriona le preguntara si pensaba que estaba “éticamente bien” saquear tiendas, lo que él nunca respondió, reseñó New York Post.

“OKAY. Antes de responder eso, quiero preguntarte esto”, dijo Newsome. “¿Crees que está bien que nuestro gobierno mate a personas en sus hogares como Breonna Taylor?”, dijo en referencia a la paramédico negra de 26 años baleada por la policía en Louisville (Kentucky) en marzo pasado.

“No, no creo que esté bien. Por supuesto que no creo que esté bien”, respondió MacCallum, mientras Newsome continuaba hablando al mismo tiempo que ella.

