Se gana gran premio de lotería todo gracias a una tormenta

Un hombre que radica en Petersburg, Virginia, llamado Garland Harrison puede asegurar que a pesar de lo turbia que puede llegar a ser una tormenta, esta puede ser de buen augurio y traer con ellas cosas buenas.

Resulta ser que Harrison caminaba hace unos días por la calle cuando de repente, una tormenta lo sorprendió.

La lluvia era muy fuerte y no llevaba paraguas, así que decidió ingresar a una pequeña tienda a refugiarse y mientras esperaba a que la tormenta pasara, decidió adquirir un billete de lotería de “rasca y gana” de Print ‘n Play Rolling Jackpot.

La tormenta paró y Garland volvió a su casa; ahí revisó con calma el billete de lotería y descubrió que, increíblemente, había ganado $158,000 dólares.

