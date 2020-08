Encuentran muerta a una maestra de Miami días antes del reinicio de clases tras la pandemia

La policía de Deerfield Beach, al norte de Miami, ha confirmado el terrible hallazgo del cuerpo de una maestra de preescolar que había desaparecido en esa ciudad, según señaló un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

Tonia McDonald de Pompano Beach fue encontrada sin vida en su Chevy Suburban gris 2002 en la 1313 S. Military Trail el viernes, de acuerdo a la información extraída del reporte policial.

Te puede interesar: La policía de Miami utilizó tecnología de reconocimiento facial durante las protestas, a pesar de estar prohibido

Body of pre-school teacher found in SUV in Deerfield Beach https://t.co/VvLHTsQeOn

Las autoridades explicaron que una unidad especializada en homicidios está investigando las circunstancias de su muerte, pero los investigadores no sospechan que se trate de un crimen.

McDonald, de 42 años, estaba desaparecida desde el martes cuando fue vista por última vez en la camioneta que ella maneja cerca del área de 2855 W. McNab Road, a unas cuatro millas de Hopewell Pre-School Academy, donde trabajaba McDonald y donde se iba a reincorporar a dar clases tras la pandemia.

Te puede interesar: Difunden video de un policía de Miami colocando su rodilla sobre un hombre negro que decía que no podía respirar

The body of a preschool teacher who vanished in Pompano Beach was found in Deerfield Beach Friday, family members said https://t.co/k7sf2FbsyU

— NBC 6 South Florida (@nbc6) August 21, 2020