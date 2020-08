Conoce a Madie, la hermosa hijastra que Rashel Díaz luchó por integrar en su familia

View this post on Instagram

Muchos de ustedes en algún momento me han preguntado cómo logramos instruir a nuestros hijos en el camino de la Fe y pienso contarles un poco sobre eso.✨ Cuando comenzamos a ir a la iglesia Carlos, Daniela, Maddie y yo, poco a poco ellas se fueron interesando y sintiendo el amor de Cristo en sus corazones, también se fueron integrando a las actividades de la iglesia y empezaron a divertirse y hacer amigos, comenzaron a tener la iniciativa de querer ir a la iglesia, incluso Daniela me dijo que quería bautizarse, yo sólo le pedí que orara y se preguntara realmente por qué quería tomar esa decisión y si la tomaba de corazón, ya que es una decisión para toda la vida. Ella al día siguiente me dijo de nuevo, muy segura, que ella no quería vivir de otra forma, con amor que siente por Él, definitivamente quería aceptar a Cristo en su corazón y por siempre.🙏 Elegir el camino del Señor es una decisión muy personal, nosotros como padres debemos apoyarlos en cualquiera de ellas.♥️ Si sus hijos aún no están en el camino de la Fe, créanme que muchos oramos para que pronto les llegue ese llamado y no se preocupen, pronto llegará.🙏✨ #VidaRashel