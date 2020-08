¿Dejará de haber servicio de Uber y Lyft en California? La moneda está en el aire

El escenario menos realista es que las empresas conviertan a sus conductores en empleados fijos

La decisión de una corte de apelaciones el pasado jueves evitó de útimo momento que Uber y Lyft suspendieran sus operaciones en California, algo que ya era inminente tras proceder una demanda del fiscal general del estado para que las empresas conviertan a sus conductores en empleados.

Mientras la decisión del jueves impidió que por ahora millones de californianos se quedaran sin el servicio que ofrecen los dos gigantes tecnológicos de transporte, la batalla legal continúa alrededor de la complicada y controvertida ley AB5.

Por un lado, California busca que los conductores -hoy contratistas independentes- tengan beneficios de empleados como lo es el seguro médico; por el otro, Uber y Lyft defienden su modelo actual porque les da a sus conductores libertad y conveniencia de operar.

A continuación, algunas preguntas sobre el futuro de ambas empresas en California:

¿Dejará de haber servicio de Uber y Lyft en California?

Con la información que hay es imposible responder a esta pregunta en este momento y todo hace suponer que eso se decidirá mediante un referendo, es decir, por voto popular durante las elecciones del 3 de noviembre. Quienes voten en California podrán hacerlo a favor o en contra de la Proposición 22, la cual es impulsada por Uber, Lyft y otras empresas similares como Doordash.

¿De qué se trata la Proposición 22?

Trata acerca de la aplicación de reglas laborales distintas para empresas en las que los trabajadores no son fijos (empleados), sino contratistas “de medio tiempo”. El término en inglés es “gig”. Uber y Lyft afirman que por su tipo de operaciones es más conveniente para sus conductores no tener contratos de empleados, como la ley AB5 requiere para otros campos o sectores de la economía. Las dos empresas, no obstante, dicen que ofrecerán algunos beneficios parciales para mejorar las condiciones laborales de sus conductores.

¿Por qué Uber y Lyft no quieren convertir a sus conductores en empleados?

Porque tendrían que cubrir muchos costos que hoy en día no cubren (algunos analistas han estimado que hacerlo aumentaría los costos laborales de las empresas en un 30%). Aceptar la ley AB5 y reclasificar a todos sus decenas o centenas miles de contratistas independientes como empleados sería prácticamente imposible de hacer para Uber y Lyft, que encima han visto caer su negocio por la pandemia debido a que mucha gente no sale de sus casas.

¿Cuáles son los siguientes pasos antes de la votación de noviembre?

El proceso de apelación sigue su curso. Este 25 de agosto a las 5 pm es el límite para que Uber y Lyft acepten por escrito los tiempos y condiciones establecidos por la corte para hacer válido el mandato del jueves pasado. El 4 de septiembre es la fecha límite para que los presidentes de Uber y Lyft entreguen declaraciones juradas sobre sus planes para convertir a sus conductores en empleados dentro de un plazo de 30 días en caso de que la Proposición 22 pierda en noviembre. El 13 de octubre inician las discusiones orales ante la corte.

¿Qué pasará si la Proposición 22 es favorecida por los electores?

Uber y Lyft seguirán operando como lo hacen hoy en día con sus conductores siendo contratistas independientes, pero con la implementación de beneficios parciales ofrecidos por las empresas, los cuales incluyen pagarles arriba del salario mínimo por cada hora de manejo y cierta ayuda para gastos médicos de determinados conductores.

¿Qué pasará si la Proposición 22 no es favorecida por los electores?

Uber y Lyft tendrían que convertir a los conductores en empleados. Pero eso no luce viable desde el punto de vista financiero y es muy posible que nunca se lleve a cabo. Las empresas han comentado que una reestructuración como ésa implicaría reducir drásticamente la cantidad de conductores, lo cual se traduciría en más desempleo en el estado y un servicio menos eficiente de Uber y Lyft (mayores tiempos de espera y precios más elevados). Si deciden no someterse a la ley AB5 y cesan operaciones, millones de usuarios en el estado se quedarían sin el servicio.

¿Hay algún otro posible curso de hechos?

New York Times reportó que en caso de que la Proposición 22 no reciba suficiente apoyo, Uber y Lyft están trabajando en un modelo tipo franquicia para otorgar licencias a operadores de flotillas de vehículos en California y de ese modo no tener que contratar ellos a los conductores como empleados. Uber maneja este modelo en España y Alemania según el reporte.

