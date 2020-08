Qué vio la persona que grabó el video del policía que disparó a un hombre negro 7 veces

El video que recoge el momento en el que un policía de Kenosha, Wisconsin, dispara siete veces y por la espalda a Jacob Blake, un hombre negro desarmado, se hizo viral poco después de su publicación.

Raysean White, que grabó las imágenes, estaba al otro lado de la calle cuando escuchó a mujeres discutiendo, según él mismo dijo a CNN. White vio llegar a Jacob Blake, de 29 años, que le pidió a uno de sus hijos que entrará al vehículo. El menor accedió felizmente, tal y como cuenta el testigo. Poco después, Blake entró a una casa detrás de una mujer.

White narró que en un momento se alejó y que, al regresar, vio a la policía peleando con Blake, aunque el testigo dijo no saber qué había empezado la discusión. Él se limitó a grabar lo que describió como la mitad y el final del altercado. El hombre explicó que estaba enfadado y traumatizado por lo que había visto y no pudo dormir la noche del domingo.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

— Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020