Un hombre contrae el coronavirus por segunda vez. Se había curado a finales de marzo

El caso respalda la teoría de que los anticuerpos no son suficientes para conseguir inmunidad

Un hombre de 33 años de Hong Kong que se contagió con coronavirus a finales de marzo ha vuelto a contraer COVID-19 cuatro meses después. Su caso es el primero documentado de una persona que se ha infectado dos veces con el virus.

Los investigadores descubrieron que la secuenciación del virus era bastante diferentes en ambas infecciones del mismo hombre. La segunda cepa era una que había estado circulando por Europa cuando el afectado estaba allí.

La posibilidad teórica de una reinfección no llegó por sorpresa. “Esperábamos que la inmunidad del coronavirus pudiera durar menos de un año porque es lo pasa con los coronavirus del resfriado común”, dijo la reportera científica Apoorva Mandavilli, de The New York Times.

El hombre tuvo síntomas leves la primera vez que se infectó pero ninguno la segunda. Este es un signo alentador y muy probablemente una indicación de que su sistema inmunológico se había entrenado tras la primera infección.

Si la investigación queda respaldada con casos posteriores, se subrayaría la necesidad de conseguir una vacuna integral. “No podemos simplemente llegar a la inmunidad colectiva de forma natural porque solo las vacunas pueden producir el tipo de respuesta inmune que puede prevenir la reinfección”, dijo Apoorva.

Muchas de las pruebas anticuerpos actuales son incorrectas o incluso los buenos anticuerpos pueden desaparecer, según han advertido expertos de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Además, si estas pruebas no pueden decir si una persona es inmune a infecciones posteriores, no sirven para decidir si flexibilizar el uso de mascarillas y otras precauciones de distanciamiento social.