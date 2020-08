California asegura $4,500 millones en fondos de FEMA para dar $300 adicionales con el Seguro de Desempleo

El estado de California ha procesado más de 10 millones de solicitudes del Seguro de Desempleo desde el pasado mes de marzo cuando inició la pandemia.

El Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) anunció que recibió aprobación para obtener $4,500 millones en fondos de a través Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), con la posibilidad de obtener más dinero más adelante.

Las personas que reciben al menos $100 dólares semanales en beneficios de desempleo ahora podrán recibir $300 dólares adicionales.

