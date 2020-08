Agenda Digital: diversion desde la casa

Entretenimiento

Los museos siguen siendo una opción ideal para divertirse con la familia a través de sus recorridos virtuales

En honor a Luchita Hurtado

Para celebrar la vida y obra de la multifacética artista Luchita Hurtado –quien nació en Venezuela pero se afincó desde muy joven en California– el Los Angeles County Museum of Art puso a disposición del público una serie de videos y otros recursos, entre ellos un repaso virtual por su carrera como pintora a través de “Luchita Hurtado: I Live I Die I Will Be Reborn”, la exhibición que montó esta institución a principios de este año.

También está disponible un texto de la curadora del LACMA, Jennifer King, en el que conmemora la obra y el legado de esta artista (unframed.lacma.org/2020/08/14/celebrating-luchita-hurtado). En el video “Luchita Hurtado in conversation with Hans Ulrich Obrist and Jennifer King”, la creadora habla con estos expertos en arte acerca de su vida y de su práctica artística; está disponible en el canal de Youtube del museo. Y también, en la página oficial del museo, se pueden encontrar varias actividades para la familia inspiradas en el trabajo abstracto de Hurtado. Más detalles en lacma.org.

Show de Björk

Este mes, la cantante islandesa Björk está realizando una serie de conciertos de cuyas ganancias, un 20% se donará a lugares caritativos que ayudan a mujeres en el mundo. A la artista la acompaña una orquesta de cámara de quince miembros de la Iceland Symphony Orchestra.

Cada concierto se realiza con audiencia en vivo en el Harpa Hall de Reykjavík y se transmite a todo el mundo virtualmente. El show será “desconectado” o acústico, y presentado sin efectos o sonidos electrónicos. Cuando esté a punto de comenzar el concierto, se informará a los “asistentes” vía correo electrónico, y al mismo tiempo recibirán un enlace para que se conecten al show. Sábado, 12 pm, horario del Pacífico. Los boletos cuestan el equivalente a 15 euros. Más informes en events.kcrw.com/events/bjork-with-15-piece-chamber-ensemble.

Música del mundo en el Skirball

Como parte de la serie Skirball Stages, el Skirball Cultural Center presenta un concierto virtual con Gavin Turek, vocalista originaria de Los Angeles (en la foto), y Ak Dan Gwang Chil, una banda de Seúl, Corea del Sur, que interpretará música moderna, alegre y que incita a bailar. En el caso de Turek, canta música suave y melodiosa, R&B de los ochenta y noventa. La banda coreana, por su parte, es famosa por sus temas k-pop.

Más que una presentación musical, este concierto llevará a los asistentes tras bambalinas para que echen un vistazo al proceso musical de los artistas, sus aspiraciones y anhelos. En entrevistas exclusivas, los intérpretes reflexionarán acerca del poder de la música para conectar con otras culturas, para honrar generaciones pasadas y para inspirar perseverancia durante tiempos difíciles. El show es gratuito aunque es necesario hacer reservación. Sábado 8 pm, horario del Pacífico. Informes skirball.org.

Festival del mundo en el Bowl

La Los Angeles Philharmonic Association y la estación de radio KCRW presentan la serie RELIVE: World Festival at the Hollywood Bowl, una transmisión en radio de conciertos grabados durante los World Festivals de KCRW que se efectuaron en años pasados en el Hollywood Bowl.

Este domingo será el turno de Femi Kuti y Janelle Monáe. Kuti es un artista nigeriano nacido en Londres y criado en Laos. Comenzó su carrera en los ochentas en el grupo de su padre, y a mediados de esa década fundó su propia banda. Desde entonces se ha hecho un nombre propio como artista independiente del gran legado que significa su padre. Monáe, por su parte, es de Estados Unidos y se ha hecho nombre como, además de cantante, como autora, rapera, actriz y productora. Domingo 6:30 pm, horario del Pacífico. Se puede escuchar en kcrw.com.

Conversación con Kátia Moraes

Aunque los conciertos de verano que cada año realizaba el Los Angeles County Museum of Art siguen suspendidos, este museo continúa ofreciendo experiencias musicales de manera virtual. Bajo la conducción del compositor, productor y conductor Mitch Glickman, artistas de varios estilos y de distintas partes del mundo participan en esta temporada de shows virtuales en este lugar de Los Angeles.

En esta ocasión, como parte de la serie Latin Sounds, Glickman conversará con la cantante brasileña Kátia Moraes, quien además de hablar de su música dará una presentación en vivo; ella traerá su choro y samba al evento. El museo invita a los asistentes a tomar una manta y a sentarse en el jardín, tal como se hacía en el museo en los shows presenciales. Durante el concierto, se invita a los asistentes a compartir sus pantallas, aunque esta participación es opcional. El cupo es limitado; es necesario hacer reservación. Sábado de 5 a 6 pm, horario del Pacífico. Informes en lacma.org.

A bailar tango

La serie anual de baile del Music Center es ahora virtual, y este viernes, como cada semana, invita a un maestro especializado en un tipo de danza. En esta ocasión, Digital Dance DTLA, como se titula el evento, ofrecerá una clase de tango argentino, que estará dirigida por Ilona Glinarsky. Para esta lección es necesario tener un acompañante. 7 a 8 pm, horario del Pacífico. No es necesario hacer reservación; se transmitirá desde la página oficial del centro, musiccenter.org.

¡Reabre el Met!

Luego de meses sin mostrar sus milenarias bellezas, el Metropolitan Museum of Art de la Quinta Avenida de Nueva York reabrirá sus puertas. Pero la salud de los visitantes es la prioridad de este icónico museo, por lo que para entrar será necesario adherirse a las normal que establece la Dirección para el control de las enfermedades (DCD), como usar cubrebocas, mantenerse alejado de otros seis pies, lavarse las manos con frecuencia y no entrar si presenta alta temperatura.

La reapertura está programada para el sábado para el público en general; dos días antes de esta fecha el lugar estará reservado para miembros e invitados. Para boletos y horarios ir a metmuseum.org.

Concierto de solidaridad

La serie SummerStage Anywhere, que transmite música en vivo, presenta Solidarity for Sanctuary, un concierto virtual con la participación de reconocidos artistas latinos. Estos eventos comenzaron en 2017 para ayudar a su fundadora, Doris Muñoz, a recaudar fondos para pagar las tarifas de inmigración de su familia.

En esta ocasión, el show contará con la participación de Carla Morrison, iLe, Alaina Castillo, Lido Pimienta, NittyScott, Kaina y Linda Diaz. Se darán a conocer más nombres en estos días. Martes 7 pm, hora del Este. Informes en twitch.tv/amazonmusic.