Cambian a Liva Brito por Ariadne Díaz tras escándalo

Entretenimiento

Juan Osorio le arrebató un papel a la cubana

Livia Brito “no ve la luz al final del túnel”, pues luego de que fue acusada de robar y golpear a un paparazzi en Cancún hace unos días, en complicidad con su novio, la cubana ha sido motivo de muchos ataques en redes sociales. Y no sólo eso, a la actriz de “La Piloto” también le ha afectado este escándalo en el terreno laboral.

Así lo dio a conocer Juan Osorio, quien tenía pensado meter a Livia como protagonista en su nueva telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, pero mejor desistió e invitó a la guapa jalisciense Ariadne Díaz.

“Me reuní con Ariadne, fue una buena decisión, creo que el público tiene la razón. Estoy en contra de la violencia y no me gusta que le falten el respecto a mi país. La decisión de poner a Ariadne es mía, tengo el apoyo de la empresa. Me senté también con Livia y acordamos que no era prudente que estuviera en la novela”, dijo el productor.

