Descubren en Colorado cultivo ilegal de marihuana asociado a cárteles mexicanos

Decenas de agentes federales y policías locales detectaron y luego destruyeron una masiva plantación ilegal de marihuana en el oeste de Colorado, presumiblemente conectada con los cárteles mexicanos de la droga, informó este jueves la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Según Steven Knight, agente de la DEA a cargo de las operaciones, fotografías satelitales contribuyeron a detectar la plantación cerca de la localidad de Rifle, casi 300 kilómetros al oeste de Denver.

En rueda de prensa, Knight calificó la plantación de “una muy grande” y “la más grande (que la DEA) ha visto este año”.

En el lugar (que ocupaba tanto terrenos públicos como privados junto a un embalse) las autoridades hallaron 16,000 plantas con un valor estimado en $7.5 millones de dólares. Además, seis hombres hispanos fueron detenidos, aunque sus identidades y nacionalidades no se dieron a conocer.

Thousands of illegally grown marijuana plants valued on the black market at more than $7.5 million were destroyed and six people were arrested during a multi-agency operation north of Rifle on Tuesday.https://t.co/TbOVAUNIQn via @GlenwoodPI pic.twitter.com/8OEFzg1etP

— Aspen Times (@TheAspenTimes) August 27, 2020