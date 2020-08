El otro lado de la burbuja: Paul George de L.A. Clippers revela que ha tenido ansiedad y depresión por el encierro

Esta semana se han cumplido 50 días de aislamiento de los jugadores de la NBA en la famosa Burbuja de Orlando. Gracias a las estrictas medidas de seguridad que incluyen una pulsera inteligente que monitorea dónde se encuentran los jugadores, así como sus signos vitales y el hecho de no poder salir para nada del campus, hasta el 19 de agosto no se había detectado ningún caso de coronavirus.

Sin embargo, estas estrictas medidas también han sido contraproducentes para algunos jugadores, como Paul George de L.A. Clippers, quien confesó en conferencia de prensa que su salud mental estaba siendo afectada por el aislamiento: “Honestamente, subestimé la salud mental. Tenía ansiedad, un poco de depresión. Solo por estar encerrado aquí. Simplemente no estaba allí”.

Paul George Opens Up About Anxiety, Depression In NBA Bubble After Slumphttps://t.co/dSDD93sK5M

