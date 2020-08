Estados Unidos supera la cifra de 180,000 muertes por coronavirus

WASHINGTON – Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 5,860,397 casos confirmados de COVID-19 y la de 180,527 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Este balance a las 20.00 hora local (00.00 GMT del viernes) es de 42,859 contagios más que el miércoles y de 931 nuevas muertes.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 32,926, más que en Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23,674 personas.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos la vecina Nueva Jersey (15,921), California (12,626), Texas (12,156) y Florida (10,868).

En cuanto a contagios, California suma 690,069, y le siguen Texas con 612,100, Florida con 611,991, y Nueva York con 432,131.

El balance provisional de fallecidos -180,527- ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100,000 y 240,000 muertes a causa de la pandemia.

A new forecast published by the CDC now projects more than 200,000 coronavirus deaths in the US by September 19 https://t.co/qwjgdPBnI0 pic.twitter.com/w6phucrqSV

— CNN Breaking News (@cnnbrk) August 28, 2020