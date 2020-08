“Felicito a los jugadores por defender lo que creen”: Barack Obama muestra su apoyo al boicot de la NBA

Deportes

El ex presidente apoyó la decisión de los equipos de la NBA de no jugar los playoffs

Hace pocos días, salió a la luz un video en el que policías de Kenosha, Wisconsin, dispararon siete veces por la espalda al afroamericano Jacob Blake, cuando se disponía a subir al vehículo donde se encontraban sus hijos, en nuevo acto de brutalidad policial contra una persona de color.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw — Ben Crump (@AttorneyCrump) August 24, 2020

Tras este hecho, los Milwaukee Bucks decidieron boicotear los playoffs de la NBA y se negaron a salir a jugar contra Orlando Magic, a manera de protesta por el incidente que dejó paralítico a Jacob Blake. Posteriormente el resto de equipos que disputan los playoffs el miércoles se solidarizaron con los Bucks y tampoco salieron a jugar sus encuentros.

The NBA and the NBPA today announced that in light of the Milwaukee Bucks’ decision to not take the floor today for Game 5 against the Orlando Magic, today’s three games – MIL-ORL, HOU-OKC and LAL-POR have been postponed. Game 5 of each series will be rescheduled. — NBA (@NBA) August 26, 2020

La tarde de este miércoles, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó un tweet en el que mostró todo su apoyo al boicot de la NBA, por “dar el ejemplo y defender los valores”.

I commend the players on the @Bucks for standing up for what they believe in, coaches like @DocRivers, and the @NBA and @WNBA for setting an example. It’s going to take all our institutions to stand up for our values. pic.twitter.com/rUGETgAt7P — Barack Obama (@BarackObama) August 27, 2020

“Felicito a los jugadores de los Bucks por defender lo que creen, a los entrenadores como Doc Rivers, la NBA y la WNBA por dar el ejemplo. Se necesitarán todas nuestras instituciones para defender nuestros valores”, escribió Obama.

Aún no se ha dado a conocer la fecha para la cual se reprogramarán los partidos de los playoffs, pero se espera que sea pronto.